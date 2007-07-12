Червоній: об’єднання з мегаблоком Кириленка-Луценка знищить праві партії

Лідер обласної організації Української народної партії, екс-губернатор Рівненщини, депутат облради Василь ЧЕРВОНІЙ виступає категорично проти об’єднання політичних партій з «Української правиці», і в першу чергу УНП, з мегаблоком «Наша Україна – Народна самооборона» і створення на цій основі єдиної демократичної партії.

В інтерв’ю кореспонденту УНІАН він висловив думку, що таке об’єднання означатиме фактично знищення правих партій – носіїв правої ідеології та політичних сил, які стояли біля витоків державної незалежності України. Він також зазначив, що є прихильником об’єднання в одну партію не просто демократичних, а «національно-демократичних сил». За його словами, таке об’єднання, по-перше, не повинно означати перепідпорядкування сил національно-патріотичних силам антиукраїнським та неокомуністичним, по-друге, повинно йти не зверху донизу, а навпаки. На думку екс-губернатора, не потрібно наслідувати негативний приклад створення «Народного союзу «Наша Україна», коли цю партію політики фактично нав’язали своїм прихильникам без широких консультацій з народом.

В.ЧЕРВОНІЙ також повідомив, що Провід УНП, засідання якого відбулося 7 липня, висловився проти розпуску партії та злиття її з мегаблоком НУ-НС на тих умовах, на яких пропонується це зробити. На його думку, подібне рішення може бути прийняте і на партійному з’їзді, який відбудеться на початку серпня.

Також В.ЧЕРВОНІЙ критично висловився на адресу лідера «Народної самооборони» Юрія ЛУЦЕНКА. Він вважає, що Ю.ЛУЦЕНКО прагне створити єдину партію недемократичним шляхом, позбавляючи права рядових партійців висловити свою думку щодо створення такої партії та обрання її лідерів. На думку В.ЧЕРВОНІЯ, перше місце, яке нині посідає Ю.ЛУЦЕНКО у виборчому списку мегаблоку, - не остаточне рішення його учасників.