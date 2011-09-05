Москаль заявляє, що Кірєєва немає в автоматизованій системі суду
Спеціально відібраний для Тимошенко?
Народний депутат від партії “Народна самооборона” Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ не внесений до автоматизованої системи документообігу судових справ і підібраний для розгляду лише кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони”.
“У “Положенні про автоматизовану систему документообігу суду”, яке затверджено рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 р., у розділі “Автоматичний розподіл судових справ”, п. 3.1.5 сказано: “Судові справи підлягають автоматичному розподілу між суддями, які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення процесуальних дій”, – заявив Г.МОСКАЛЬ. – Виникає закономірне питання – яким чином працює автоматизований розподіл справ у Печерському райсуді Києва, якщо суддя Родіон КІРЄЄВ до початку розгляду кримінальної справи з обвинувачення Юлії ТИМОШЕНКО не мав у провадженні жодної іншої справи і за весь цей період не отримав жодної нової справи, що дозволяє йому щодня розглядати тільки одну справу – відносно Ю.ТИМОШЕНКО?”.
Водночас, за словами депутата, інший суддя Печерського райсуду Сергій ВОВК, який розглядає не менш резонансну справу щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, до початку розгляду мав у провадженні низку інших судових справ і продовжує отримувати нові справи досі, «що ми бачимо з тривалих перерв у справі Ю.ЛУЦЕНКА».
Г.МОСКАЛЬ направив депутатські звернення голові Державної судової адміністрації та голові Печерського районного суду Києва з проханням дати оцінку наведеним фактам.