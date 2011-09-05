Москаль заявляє, що Кірєєва немає в автоматизованій системі суду

Народний депутат від партії “Народна самооборона” Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ не внесений до автоматизованої системи документообігу судових справ і підібраний для розгляду лише кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони”.

“У “Положенні про автоматизовану систему документообігу суду”, яке затверджено рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 р., у розділі “Автоматичний розподіл судових справ”, п. 3.1.5 сказано: “Судові справи підлягають автоматичному розподілу між суддями, які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення процесуальних дій”, – заявив Г.МОСКАЛЬ. – Виникає закономірне питання – яким чином працює автоматизований розподіл справ у Печерському райсуді Києва, якщо суддя Родіон КІРЄЄВ до початку розгляду кримінальної справи з обвинувачення Юлії ТИМОШЕНКО не мав у провадженні жодної іншої справи і за весь цей період не отримав жодної нової справи, що дозволяє йому щодня розглядати тільки одну справу – відносно Ю.ТИМОШЕНКО?”.

Водночас, за словами депутата, інший суддя Печерського райсуду Сергій ВОВК, який розглядає не менш резонансну справу щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, до початку розгляду мав у провадженні низку інших судових справ і продовжує отримувати нові справи досі, «що ми бачимо з тривалих перерв у справі Ю.ЛУЦЕНКА».

Г.МОСКАЛЬ направив депутатські звернення голові Державної судової адміністрації та голові Печерського районного суду Києва з проханням дати оцінку наведеним фактам.