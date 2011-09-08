Глава фракції НУ-НС пояснив: нардепів вигнали «телефонним кворумом»

Голова фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО вважає, що жодних порушень при ухваленні рішення про виключення ряду народних депутатів із фракції не було.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи слова голови Регламентного комітету ВР Володимира МАКЕЄНКА, що до комітету надійшли заяви від трьох народних депутатів з приводу порушення процедури ухвалення рішення про їхнє виключення із фракції НУ-НС.

М.МАРТИНЕНКО наголосив, що кворум на засіданні фракції був. При цьому він визнав, що був «єдиний нюанс» - «були фізично народні депутати, а також деякі депутати давали голос по телефону. Це єдиний нюанс, який був, і це я можу підтвердити».

Він зазначив, що уточнить у голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, чому той не оприлюднив на засіданні парламенту рішення фракції НУ-НС про виключення ряду народних депутатів з її складу.

При цьому М.МАРТИНЕНКО заявив, що усі необхідні документи були направлені фракцією на ім’я голови ВР.

Відповідаючи на запитання щодо можливої заміни його на посаді голови фракції, М.МАРТИНЕНКО сказав: «Я не можу коментувати тих чи інших думок людей. До сьогоднішнього дня на засіданні фракції ці питання не піднімалися і не були предметом обговорення».