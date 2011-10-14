Туск заявив, що звільнення Тимошенко - справа принципу

Глава польського уряду Дональд ТУСК назвав принциповим звільнення засудженої цього тижня до 7 років позбавлення волі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив вчора у Празі після саміту Вишеградської четвірки, повідомляють польські ЗМІ.

Д.ТУСК відзначив, що Польща разом з Угорщиною, Чехією та Словаччиною підтримують євроінтеграцію України, назвавши однією з необхідним умов розвитку співробітництва України з ЄС дотримання демократичних стандартів.

«Ми однаково солідарні в підтримці проєвропейської дороги України та інших держав „Східного партнерства” при одночасній дуже твердій заяві, що найважливішим європейським стандартом є пошана до прав людини, демократичних та прав громадянина”, - сказав польський прем’єр, слова якого наводить TVN24.

Глава уряду головуючого зараз в Євросоюзі Польщі сказав, що вирок Ю.ТИМОШЕНКО свідчить про те, що Україна не дотримується цих стандартів.

„Незважаючи на дуже добре реалізовані розмови (України з ЄС) про асоціацію та поглиблену зону вільної торгівлі, ми, однак, тут будемо принципові”, - сказав він.

Д.ТУСКА доповнив прем’єр-міністр Чехії Петр НЕЧАС, котрий спрогнозував складну ратифікацію договору про асоціацію між Україною та Євросоюзом у випадку перебування Ю.ТИМОШЕНКО в тюрмі.

На його думку, справа екс-прем’єра України «ставить серйозні питання, чи в Україні взагалі дотримуються прав людини”.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Польщі, коментуючи оголошений 11 жовтня вирок Ю.ТИМОШЕНКО, заявив, що він „серйозно підірвав” проєвропейський імідж України, а від розвитку справи буде залежати перспектива європейської інтеграції українців з ЄС.

Представники польської влади раніше заявляли, що сподіваються на парафування угоди про асоціацію між Україною з ЄС до кінця цього року, поки вони головуватимуть в європейському об’єднанні.

Довідка УНІАН. Учасники створеної в 1991 році Вишеградської групи, котрі вступили в Євросоюз в 2004 році, традиційно підтримують європейську інтеграцію найбільшого безпосереднього сусіда ЄС – 46-мільйонної України.

Україна має безпосередній кордон із трьома з чотирьох учасників цієї групи, яка була створена для координації зусиль при підготовці вступу до НАТО та ЄС.