Кириленко залишив виборчу конференцію задля зустрічі з Ющенком

Лідер партії “Народний Союз Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вилетів до Карпат для зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. Про це сьогодні на позачерговій виборчій конференції Київської обласної партійної організації НСНУ повідомила народний депутат України п’ятого скликання від «Нашої України» Ксенія ЛЯПІНА

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, В.КИРИЛЕНКО мав виступити на конференції щодо ситуації в обласній організації та поставити завдання на виборчий період.

К.ЛЯПІНА повідомила, що лідер “Нашої України” обговорюватиме з Президентом питання, пов’язані з достроковими парламентськими виборами.