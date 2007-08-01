10 партій, які ввійдуть до НУ-НС, мають вирішити, чи стануть вони єдиною партією

Завтра після з’їздів десяти партій планується підписати угоду про створення блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам сказав лідер НСНУ В`ячеслав КИРИЛЕНКО після засідання політради партії.

«Підписання заплановано на завтра після з’їздів всіх 10 партій, які беруть участь у створенні цього блоку», - сказав він.

Він зазначив, що сьогодні на засіданні політради НСНУ були оговорені всі питання щодо створення блоку НУ-НС.

Політик підкреслив, що завтра після з’їзду «Наша Україна» буде готова до підписання відповідної угоди.

За словами лідера НУ, також на політраді ухвалено рішення запропонувати з’їзду НСНУ визначитися щодо необхідності створення єдиної демократичної партії до кінця цього року.

Він запевнив, що завтра таке рішення також буде ухвалено на з’їзді, та додав, що такі ж рішення мають ухвалити і решта 9 партій.

В.КИРИЛЕНКО повідомив, що список від «Нашої України» складатиметься з людей, які пройшли «боротьбу» і базується на списку, який ухвалювався на попередніх етапах з’їзду «Нашої України» після ухвалення указів Президента про дострокове припинення повноважень ВР.

Він зазначив, що керівництво партії виходить з того, що у списку мають біти представлені представники всіх областей, щоб у випадку обрання працювати в інтересах свого регіону.

Він підкреслив, що кандидати від «Нашої України» повинні відмовитись від депутатської недоторканності.