Експерт: Росія виявилася не готова до Третьої газової війни

Росія за рахунок України намагається компенсувати недостачу газу для споживачів Європи.

Про це в коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Він також відзначив, що спроба Росії розв'язати третю газову війну виявилася «досить погано підготовленою».

«Якщо в 2009 році Європа свято увірувала в те, що Україна є головною причиною зупинки транзиту газу, то у 2012 році - тримає руку на пульсі подій. Згідно із заявою прес-секретаря Єврокомісії Марлен ХОЛЬЦНЕР, скорочення поставок російського газу відбувається через холодну зиму в Росії, яка сама зараз потребує більшого об'єму газу. А представник «Газпром експорту» вважає, що завищені запити Європи на поставки російського газу – не більше, ніж понадконтрактні хотілки», - відзначив В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Україна у цій ситуації, підкреслив експерт, сама відчуває недостачу у поставках російського газу, який також поставляється за заявками.

«З початку лютого «Нафтогаз» просив 150-160 млн. кубометрів на добу, задовольнялися ж ці заявки лише на 20%. Так, 2 лютого "Газпром" поставив 410 млн. кубометрів газу, з яких 385 млн. призначалися Європі. Недостатні 100 млн. кубів Україна компенсувала за рахунок сховищ, але тоді навіщо було обвинувачувати нас в понадконтрактних об'ємах споживання? Відповідь проста – щоб виправдати недостачу ресурсу, який було направлено на внутрішні потреби споживачів у РФ», - заявив В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що у разі потреби, Україна зможе компенсувати європейським споживачам об'єми газу, які недопоставляються Росією.

«Виходячи з об'ємів газу, що знаходяться в сховищах, Україна може абсолютно спокійно запропонувати Європі компенсувати недостатні об'єми російського газу. Тоді Євросоюзу згодом буде дуже складно погоджуватися на продовження будівництва обхідних Північного і Південного потоків, оскільки наступної аномально холодної зими рятівних українських сховищ газу просто не буде у системі забезпечення Європи російським газом», - відзначив експерт.