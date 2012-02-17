Власенку цікаво, як у конверт з діагнозом Тимошенко потрапив ніс Пшонки?

Захисник екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що влада розпочала кампанію з дискредитації іноземних лікарів, які у складі міжнародної медичної комісії обстежували стан здоров`я його підзахисної, повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Це абсолютно свідчить про те, що влада, і, зокрема, МОЗ, чітко знають, що вони доводять до громадян України неправдиву інформацію, вони очікують на жорстку заяву лікарів, які брали участь у обстеженні, і саме тому, упереджуючи ситуацію, почали працювати, через Міністерство закордонних справ розсилаючи листи, дискредитуючи тих лікарів, які брали участь в міжнародній медичній комісії. Це все спланована акція по приховуванню від українських громадян, від європейського співтовариства реального стану здоров`я Юлії ТИМОШЕНКО", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Захисник припустив, що іноземні лікарі обов’язково відреагують на такі дії влади України. "Я переконаний, що будь-який незалежний лікар не зможе промовчати в цій ситуації. Те, що заявляє МОЇСЕЄНКО (заступник міністра охорони здоров`я України), діаметрально протилежне тому, що заявляли іноземні лікарі під час обстеження. Припустимо, як би мене оббрехали, я б вийшов на прес-конференцію і про це сказав би. Тому я думаю, що реакція повинна бути з боку всіх учасників міжнародного медичного консиліуму", - пояснив він.

С.ВЛАСЕНКО додав, що, незважаючи на важкий стан здоров`я, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО продовжувала ознайомлюватися з матеріалами справи щодо діяльності корпорації "Єдині енергетичні системи України".

"Ми очікуємо, що висновки лікарів отримаємо на початку наступного тижня. Я отримав письмову згоду Юлії ТИМОШЕНКО на оприлюднення повністю або частково діагнозу, в залежності від тої брехні, яка далі буде розповсюджуватися владою", - підкреслив він.

Крім того, захисник вважає, що генеральний прокурор Віктор ПШОНКА не мав права коментувати висновки іноземних лікарів.

"До речі, мені невідомо, на якій підставі пан ПШОНКА цю інформацію отримав. На якій підставі генеральний прокурор отримав конфіденційну інформацію, яка його не стосується?", - додав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14-15 лютого медична комісія у складі німецьких, канадських та українських фахівців обстежувала Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії.

Сьогодні, 17 лютого, В.ПШОНКА заявив, що, згідно з результатами обстеження екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, проведеного закордонними лікарями, вона не потребує ні стаціонарного лікування, ні оперативного втручання.