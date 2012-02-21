Опозиційні нардепи заявляють, що МОЗ перетворився на каральний орган

Народні депутати - медики, представники опозиційних фракцій вимагають від Міністерства охорони здоров’я припинити діяльність комісії МОЗ, яка займається обстеженням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, через порушення членами комісії клятви Гіппократа і розповсюдження недостовірної інформації про стан здоров’я лідера опозиції.

Про це сьогодні на брифінгу заявив член Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я, міністр охорони здоров’я опозиційного уряду Сергій ШЕВЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Сьогодні йдеться не просто про діагноз ТИМОШЕНКО, сьогодні зрозуміло одне: ми можемо встановити діагноз діючій владі, і цей діагноз – страх, переляк перед лідерами опозиції – ТИМОШЕНКО і ЛУЦЕНКОМ», - сказав він.

За словами С.ШЕВЧУКА, народні депутати вимагають від пенітенціарної системи дотримуватись рекомендацій групи міжнародних лікарів, які проводили обстеження Ю.ТИМОШЕНКО, та «імплементувати ці рекомендації в конкретну лікувальну практику і забезпечити Юлії ТИМОШЕНКО належне обстеження та лікування».

С.ШЕВЧУК також зазначив, що, незважаючи на те, що комісія МОЗ продовжує дезінформувати суспільство про реальний стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, «вчора всіх приємно здивували медики Качанівської колонії».

«Вони через заяву управління охорони здоров’я пенітенціарної служби повідомили, що прийняли рішення виконувати рекомендації, надані німецькими лікарями, які обстежували Юлію ТИМОШЕНКО, і не виключили можливість обстеження і оперативного лікування за межами колонії», - сказав депутат.

Він нагадав, що німецькі фахівці у своєму висновку вказують на те, що Ю.ТИМОШЕНКО серйозно хвора і її повноцінне обстеження та лікування можливе лише за межами колонії, а також не виключили можливість хірургічного втручання.

За словами С.ШЕВЧУКА, медики Качанівської колонії визначились, що беруть за основу рекомендації закордонних спеціалістів, яким довіряє Ю.ТИМОШЕНКО.

«Виникає питання, яка ж тоді функція комісії Міністерства охорони здоров’я?», - запитав він.

«Зрозуміло, що ця комісія не виконує медико-консультативну функцію, а виконує прямі вказівки правоохоронних органів, зокрема, Генпрокуратури і є ширмою, яка закриває грубі порушення лікувального процесу», - наголосив міністр охорони здоров’я опозиційного уряду.

Окрім того, С.ШЕВЧУК звернув увагу на те, що некомпетентність проявила не лише комісія МОЗ, але й чиновники Міністерства закордонних справ, які заявили, що кваліфікація іноземних лікарів є начебто недостатньою, що викликало обурення не лише іноземних фахівців, але й дипломатів.

Депутат також назвав «брутальним» виступ генпрокурора Віктора ПШОНКИ, який заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО начебто не потребує лікування. «Ми бачимо, що заключення іноземних фахівців говорять про протилежне», - наголосив С.ШЕВЧУК.