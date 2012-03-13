Азаров делікатно називає «Вітіну тисячу» суперечливим рішенням

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає суперечливим рішення про повернення знецінених вкладів Ощадбанку СРСР, проте справедливим по відношенню до тих людей, які не отримали це відшкодування, обіцяне колишнім урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, 13 березня, в ході зустрічі з представниками іноземних компаній, що працюють в Україні.

«Навіть, можливо, таке на перший погляд суперечливе рішення про повернення вкладів населенню. Так, я критикував його свого часу, коли воно було прийняте на початку 2008 року. Я вважав його абсолютно економічно недоцільним. І все, що я говорив, абсолютно підтвердилося тоді, абсолютно все. Я під будь-якою літерою, під будь-яким словом підпишуся», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр підкреслив, що ухвалюючи відповідне рішення, уряд намагався ліквідувати несправедливість, що виникла в результаті того, що частина людей отримала вклади, а інші їх не отримали.

«Вийшла така ситуація, що 6 млн. людей отримали цю компенсацію, а 6 млн. – не отримали. Це справедливо? Люди повинні довіряти владі, незалежно від того, хто цю владу очолює. Це дуже важливо. Тому це дуже важке рішення, дуже непросте. Але якщо ми хочемо, щоб люди нам довіряли, довіряли спадкоємності, вірили в спадкоємність влади, спадкоємність ухвалюваних рішень, значить, ми повинні були ліквідувати цю несправедливість. І ми її ліквідуємо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату українцям компенсації за вкладами Ощадбанку СРСР у розмірі 1 тис. грн., які не були виплачені при колишньому уряді, до кінця цього року. Загалом кількість громадян, які повинні отримати відшкодування, становить близько 6 млн.