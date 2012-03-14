Весь склад Вченої ради Інституту соціології викликають на допит в СБУ.

Про це УНІАН повідомив заступник директора Інституту соціології Євген ГОЛОВАХА.

Він також передав УНІАН копію листа від СБУ, в якому розписаний “розклад” допитів всіх вчених соціологів, серед яких такі відомі люди, як Микола ШУЛЬГА, Микола ЧУРИЛОВ, Олександр ВИШНЯК та ще півтора десятки найвідоміших соціологів країни.

У листі старшого слідчого 3 відділу 1 управління СБУ пана ДИШЛЮКА, зокрема, йдеться, що “явка є обов`язковою У разі неявки без поважних причин можливий примусовий привід”, а при наявності підстав - притягнення до адміністративної або до кримінальної відповідальності.

“Такого ще не було у світовій практиці - викликати на допит всю Вчену раду. Можливо, в сталінські часи Вчені ради розстрілювали по ночах, але ось так, викликати на допит в нібито європейській країні у 21 столітті, гадаю, просто неможливо. Хіба що в Північній Кореї. Ця влада упивається своїм всесиллям. Вона натравлюють СБУ на вчених. Чому СБУ? Скажіть, чому не МВС, не прокуратура, чому СБУ? Вони хочуть залякати вчених. Чому цей слідчий з СБУ не прийде та поговорить з вченими? Він хоче насолоджуватися своїм всесиллям та страхом вчених? Я учасник цього руху “1 грудня”, сьогодні маю зустріч із іншими та хочу сказати: нас же скоро будуть пакувати пачками. Я на президентських виборах був проти всіх. А сьогодні я розумію, як ми помилилися”, - заявив Є.ГОЛОВАХА.