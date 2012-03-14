У БЮТ кажуть, що вигнали Королевську за співпрацю з Банковою

Народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА виключена з парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» за порушення депутатської етики та співпрацю з Адміністрацією Президента.

Про це йдеться у заяві фракції, повідомили УНІАН у прес-службі партії “Батьківщина”.

У повідомленні зазначається, що відповідне рішення було ухвалене на засіданні фракції.

У фракції заявили, що «наведені журналістами факти систематичного підкупу Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ та її політичною партією засобів масової інформації є неприпустимим порушенням депутатської та людської етики, ігноруванням демократичних принципів свободи слова».

Іншою причиною рішення фракції «БЮТ-Батьківщина» є факт неголосування Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ за включення до порядку денного постанови з вимогою негайного виконання рекомендацій про звільнення Юлії ТИМОШЕНКО та інших політичних в’язнів, викладених в резолюції ПАРЄ, що є “порушенням фракційної дисципліни, політичних та ідеологічних засад діяльності опозиції”.

Ще однією причиною виключення з фракції є “факти систематичної співпраці Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ з Адміністрацією Президента, зокрема, повне сприяння влади у проведенні масштабної рекламної кампанії КОРОЛЕВСЬКОЇ”.

У партії заявили, що крім того, на засіданні фракції було оголошено догану народному депутату Євгену СУСЛОВУ за порушення фракційної дисципліни під час голосування за постанову щодо виконання вимог резолюції ПАРЄ.