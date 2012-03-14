Попов: Я гарантую, що будівництва на Пейзажній алеї не буде ніколи

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов закликав киян долучитися до толоки і висадити дерева на Пейзажній алеї, аби разом відстояти посягання на сквер з боку забудовників. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, він заявив сьогодні, 14 березня, під час зустрічі з журналістами.

«Сьогодні ми провели робочу нараду з громадськими організаціями та юристами, які відстоюють сквер на Пейзажній алеї, і домовилися про спільні дії щодо його захисту. Я запрошую всіх киян долучитися до нашої акції і прийти 17 березня, в суботу, об 11:00 на толоку, під час якої ми разом висадимо дерева на Пейзажній алеї. Я гарантую, що будівництва там не буде ніколи – ні сьогодні, ні завтра», – наголосив Олександр Попов.

Також голова КМДА повідомив, що забудовнику, який мав намір зводити будівлю на Пейзажній алеї, найближчим часом запропонують альтернативні ділянки.

«Я впевнений, ми знайдемо компроміс у вирішенні питання із забудовником. Адже нищити сквер в історичній частині міста, який кияни звели своїми руками, і який уже став не лише окрасою району, але й однією із найпопулярніших серед городян зон відпочинку – це було б не просто помилкою, а справжнім злочином», – підкреслив Олександр Попов.