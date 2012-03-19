На виборах в Обухові проплачених виборців перевіряли під виглядом екзит-полу

Координатор Громадянського руху "Спільна Справа" Олександр ДАНИЛЮК заявляє, що на виборах міського голови Обухова Київської області відбуваються грубі порушення виборчого законодавства, скеровані на фальсифікацію волевиявлення громадян.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві О.ДАНИЛЮКА, активісти якого спостерігають за проведенням цих виборів.

За його словами, не менш як на двох третинах виборчих дільниць його активісти виявили застосування технології так званих «синіх светрів», що полягає у видачі членами комісій від провладних партії або «технічних кандидатів» бюлетенів громадянам, які не мають місцевої реєстрації або взагалі не мають посвідчення особи.

О.ДАНИЛЮК при цьому додав, що зазначені члени комісії були вбрані в сині кольори.

Також, за його словами, представники моніторингової групи встановили факти прямого підкупу виборців.

«Встановлено, що прямий підкуп виборців здійснюється під виглядом екзит-полу, який проводить одне з невідомих досі друкованих видань і така ж за популярністю інформаційно-аналітична компанія», - сказав він.

«Мета цього «екзит-полу» – перевірка явки осіб, яким заплатили за голосування», - зазначив О.ДАНИЛЮК, додавши, що дані факти зафіксовані на відео і невдовзі будуть поширені через ЗМІ.