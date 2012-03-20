Як українці ставляться до двомовності? (опитування)

Більшість українців не є прихильниками ідеї надання російській мові офіційного статусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації 20-річного соціологічного моніторингу «Українське суспільство» повідомили фахівці Інституту соціології НАН України.

Дослідження показало, що у 1995 році 52% українців виступали за надання російській мові офіційний статус, а 32,6% висловлювались проти цього. Водночас 15,3% респондентів не могли визначитися з відповіддю.

За даними досліджень 2011 року, кількість прихильників цієї ідеї знизилась до 41,6%. Водночас до 47,1% зросла кількість тих, хто виступав проти надання російській мові такого статусу. Досі не можуть визначитися зі своєю позицією 11,4% опитаних.

Згідно з дослідженням, яке проводилося з 1992 року, більшість українців (36-39%) зазначали, що вдома спілкуються переважно українською мовою і російською (32-36%). Проте, згідно з дослідженнями 2011 року, цей показник зріс до 42,8% та 38,6% відповідно.

При цьому обома мовами, залежно від обставин, користуються від 19 до 32% опитаних. Останнє дослідження показує, цей показник знизився до 17,1%.

Іншою мовою вдома спілкуються до 2% українців.