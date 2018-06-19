Українська делегація у Москві: найдорожчий готель і жодних конкретних домовленостей

Дводенний візит Віктора Януковича до Москви вчергове завершився без конкретних домовленостей. Не відомою залишається і доля нових газових контрактів, на узгодження яких так довго сподівається Україна.

Москва зустрічала Віктора Януковича відлигою, але у політиці нею й не пахло. У перший день свого приїзду до Росії українського президента чекали в Кремлі. Уперше за багато років на саміт ЄврАзЕС зібрались президенти всіх країн-учасниць і спостерігачів цього економічного співтовариства. А це лідери Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизії і Таджикистану, а також політичне керівництво країн-спостерігачів – України, Молдови, Вірменії.

Спочатку планувалось заявити про перетворення цієї структури на Євразійський економічний союз, але цього не сталось. Російський президент заявив, що відповідна угода буде ухвалена до 1 січня 2015 року, а механізми такого перетворення з’ясують на наступній зустрічі ЄврАзЕС.

Майданчик саміту обрали для демонстрації роботи іще однієї інтеграційної структури під керівництвом Москви – Єдиного Економічного простору та його попереднього механізму співпраці у форматі Митного Союзу. Якщо раніше російські керманичі розповідали про переваги участі України у ньому, то тепер тактику змінено. Російські партнери недвозначно натякали на труднощі, що можуть виникнути у тих, хто не з ними.

- У нас був дуже корисний захід, оскільки приїхали наші друзі з держав, які є спостерігачами, - зауважив Д.Медвєдєв, - Ми говорили і про переваги, і про певні складнощі, які можуть виникнути і вже виникають у держав, які не є членами Митного союзу.

Російський президент наголосив, що цю позицію країн Митного союзу було донесено до лідерів держав-спостерігачів ЄврАзЄС, у тому числі й до України.

Втім у Кремлі Віктор Янукович на широкий загал не сказав жодного слова. Публічних заяв українського Президента на саміті ЄврАзЕС не було. Журналістам дещо прояснив ситуацію нещодавно призначений перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський.

За його словами, в Україні розуміють, що країни-сусіди, які не є членами Митного союзу, будуть економічно страждати. При цьому він пообіцяв, що Україна переорієнтується на інші ринки в разі запровадження обмежень на українські товари зі сторони країн-сусідів.

- Саме у процесі цього обговорення була знову з української сторони запропонована ідея «3+1», яка на сьогодні не отримала публічного обговорення, - повідомив, відповідаючи на запитання УНІАН В.Хорошковський, додавши, що така позиція не сприймається Росією.

Українська делегація зупинилась у розкішному і одному найдорожчих московських готелів “Україна”, де найдешевший номер коштує майже 600 дол., а вартість “президентського” номера сягає понад 13 тисяч доларів. Українські ж високопосадовці на час перебування у Москві, як стало відомо УНІАН, арендували одразу близько 10 номерів на одному поверсі.

Наступного дня лідери ЄврАзЕС знову зустрілись, але вже не в Кремлі, а в одному з підмосковних ресторанів. Сюди ж прибув і російський прем’єр Володимир Путін. Чим обідали та про що говорили за столом президенти із новообраним главою російської держави, невідомо. Але після трапези Путін вирушив до своєї заміської резиденції в Ново-Огарьово в одному автомобілі з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим - для проведення двосторонньої зустрічі. Українського Президента Володимир Путін запросив другим. Саме ця зустріч анонсувалась як головний пункт візиту глави української держави до Білокам’яної.

Зустріч Януковича і Путіна у форматі тет-а-тет стала першою після оголошення результатів виборів у Росії. Колишній-майбутній російський керманич провів із Януковичем разом майже дві години. На протокольному початку перемовин, куди запросили й українську пресу, Президент України ще раз привітав Володимира Путіна із перемогою на виборах.

- Я хотів би вас привітати з перемогою, яку ми пов`язуємо зі стабільністю в нашому регіоні на цьому східноєвропейському напрямі, - сказав В.Янукович.

Натомість Путін прийняв привітання стримано і нічого на це не відповів.

Без п’яти хвилин президент Росії лише схвально відзначивзростання товарообігу із Україною та запропонував Віктору Януковичу синхронно із російською стороною підписати угоди про зону вільної торгівлі у рамках СНД. В Росії її вчора вже ратифікувала Державна Дума, те саме, мовляв, залишилось зробити українській Верховній Раді.

Продовжились переговори уже за зачиненими дверима. Втім про деталі політичного тет-а-тету досі не відомо. Єдине, що вдалось з’ясувати зі слів українського посла в Росії Володимира Єльченка, що до підписання готові близько десяти міждержавних угод. І їхнє підписання може відбутися ще до інавгурації Володимира Путіна, запланованої на 7 травня.

Втім навряд чи лідери обох країн обмежились таким колом розмов. Адже напередодні свого візиту Віктор Янукович заявив, що у Москві сподівається все-таки врегулювати газові питання. Про “газову” складову перемовин свідчить і присутність на переговорах у Ново-Огарьово українського міністра енергетики Юрія Бойка та керівника “Газпрому” Олексія Міллера.

Натомість, як стало відомо УНІАН з джерел у делегації, конкретних домовленостей досягти не вдалось. Сторони вкотре домовились продовжувати діалог. Вочевидь, саме для цього у Москві і залишився Юрій Бойко - у той час, як Президент України уже відбував до Києва.

Роман Цимбалюк, власкор УНІАН в Росії