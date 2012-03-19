Медведєв розповів, коли створять Євразійський економічний союз

Договір про створення Євразійського економічного союзу буде підписаний до 1 січня 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ після завершення засідання Міждержавної ради ЄврАзЕС.

«Виходимо з того, що всеосяжний договір про новий союз буде розроблений і підписаний до 1 січня 2015 року», - сказав Президент РФ.

Він зазначив, що часу залишилося не дуже багато, особливо, якщо пригадати, як формувався Європейський Союз у 50-60-х роках.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, це було набагато сильніше розтягнуто у часі, але у майбутніх країн-членів Євразійського економічного союзу такого часу немає.

Він зазначив, що за 2,5 року потрібно завершити всі процеси.

Д.МЕДВЕДЄВ повідомив, що під час засідання була досягнута домовленість, що питання формування такого союзу лідери країн продовжать обговорювати, і зустрінуться у травні 2012 року на новому самміті країн ЄврАзЕС.