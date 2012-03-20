Путін хоче, щоб Янукович і Медведєв підписали закон синхронно

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН запропонував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ синхронно з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ підписати закон про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі у рамках СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ПУТІН сказав сьогодні в своїй заміській резиденції Ново-Огарьово перед початком зустрічі з главою Української держави.

Зокрема, В.ПУТІН повідомив, що цього тижня російська сторона планує завершити ратифікацію цієї угоди, відповідний законопроект знаходиться в Держдумі.

«Якби українські колеги, зробили те саме в Раді, то Ви могли б разом з Дмитром Анатолійовичем МЕДВЕДЄВИМ синхронно підписати ці закони про ратифікацію договору про зону вільної торгівлі», - сказав В.ПУТІН.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що Україна також йде цим шляхом і вирішуватиме це питання.

Окрім цього, В.ПУТІН нагадав, що товарооборот між двома країнами постійно збільшується. За його словами, якщо у 2008 році він становив близько 40 млрд. доларів, то наприкінці 2011 року – 50 млрд., що значно вище за докризовий рівень.

«Це дуже хороший темп, і його нам потрібно підтримати», - сказав В.ПУТІН.

Також він відзначив, що дуже радий зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ, під час якої можна обговорити розвиток відносин двох країн.

Як повідомляв УНІАН, Державна дума РФ сьогодні планує ратифікувати договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

Договір, підписаний у Санкт-Петербурзі 18 жовтня 2011 року, покликаний забезпечити необхідні умови для повноцінного і ефективного функціонування зони вільної торгівлі на теренах СНД і створити сприятливі умови для подальшого поглиблення інтеграції на основі норм Світової організації торгівлі.

Договір підписали вісім країн: Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдова, Росія, Таджикистан і Україна.

Договір укладено на невизначений термін і набуває чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання сторонами, які підписали його, внутрішньодержавних процедур.

Разом з положеннями про скасування імпортних і експортних мит, Договір передбачає зобов`язання сторін, що гарантують недискримінаційне застосування правил нетарифного регулювання, надання національного режиму, а також правила у сфері субсидування, які відповідають світовій практиці.

Договір передбачає скасування кількісних обмежень у взаємній торгівлі, зрівнює права сторін при проведенні держзакупівель, передбачає свободу транзиту, можливість застосування спеціальних захисних заходів у взаємній торгівлі.

Документ також регулює питання надання субсидій, встановлення технічних бар`єрів у торгівлі, застосування санітарних заходів, введення обмежень з метою забезпечення платіжного балансу.

Договір про зону вільної торгівлі замінить чинні між державами - учасницями СНД угоди про вільну торгівлю, як двосторонні, так і багатосторонні.