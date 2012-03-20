Янукович пов'язує перемогу Путіна зі стабільністю в Східній Європі
15:36, 20 березня 2012Політика
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Президенти зустрічаються в Ново-Огарєво
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пов'язує перемогу Володимира ПУТІНА на виборах Президента РФ зі стабільністю в Східній Європі.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні перед початком зустрічі з В.ПУТІНИМ у резиденції глави російського уряду в Ново-Огарьові.
«Я хотів би вас привітати з перемогою (на виборах Президента РФ – УНІАН), яку ми пов'язуємо зі стабільністю в нашому регіоні на цьому східноєвропейському напрямі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
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