Медведев: у країн, які не вступили до Митного союзу, виникнуть складнощі

Лідерам країн-спостерігачів у ЄврАзЕС, що не входять у Митний союз, роз'яснили складнощі, які у них виникнуть у разі неучасті в цьому об'єднанні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав журналістам у Москві після завершення саміту ЄврАзЕС.

«У нас був сьогодні дуже корисний захід, оскільки приїхали наші друзі з держав, які є спостерігачами. Я думаю, що для них було показово те, яким чином ми обговорювали всі питання – в абсолютно відвертому й рівноправному стилі», - сказав він.

«Ми говорили й про переваги, й про певні складнощі, які можуть виникнути і вже виникають у держав, які не є членами Митного союзу», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

За словами Президента РФ, «таке життя: якщо ти береш участь в якомусь міжнародному утворенні, ти отримуєш певні привілеї, якщо в цьому міжнародному правосуб’єктному об'єднанні не береш участі, відповідно, у тебе можуть бути складнощі».

Як сказав Д.МЕДВЕДЄВ, позицію країн Митного союзу було донесено до лідерів держав-спостерігачів.