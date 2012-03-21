Київський конкурс «СтратегіЯ» вийшов на фінішну пряму

Перший Київський конкурс молодих дослідників «СтратегіЯ», організований столичною міськдержадміністрацією спільно з Фондом «Освітні ініціативи» Олександра Кардакова, підбиває попередні підсумки.

Як нагадує прес-служба КМДА, 16 січня було розпочато прийом конкурсних робіт. Усього зареєстровано 88 проектів у номінаціях: "Гостинне місто" – 39; "Електронне місто" – 16; "Зелене місто" – 33.

У конкурсі «СтратегіЯ» бере участь 220 молодих киян – старшокласників і студентів.

«Місія конкурсу «СтратегіЯ» полягає в підтримці нового покоління прогресивної молоді шляхом її залучення до реалізації практичних проектів, спрямованих на вирішення завдань суспільства», — зазначив Олександр Кардаков.

За словами Руслана Крамаренко, залучення молоді до розбудови столиці є стратегічною метою керівництва міста. Голова Київської міської адміністрації Олександр Попов неодноразово наголошував, що відчуваючи підтримку та допомогу громади, місто більш ефективно працюватиме над реалізацією амбітних планів, покладених в основу розробленої разом з киянами Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

«Ми бачимо високий рівень проектів, деякі потребують детального доопрацювання та аналізу, але всі вони сильні. Серед проектів фіналістів ми обрали лише ті, які реально реалізувати в Києві. Враховуючи активність молоді та якість проектів, прийнято рішення зробити цей конкурс щорічним», – зазначив Руслан Крамаренко.

Заступник голови КМДА наголосив, що головною метою конкурсу «СтратегіЯ» є розвиток науково-технічного потенціалу обдарованої молоді та впровадження нових творчих ідей та ініціатив у практику місцевого самоврядування.

«Місто повинно шукати та підтримувати обдаровану молодь, яка завтра розбудовуватиме та керуватиме столицею. Підтримати кращих вже сьогодні – значить забезпечити краще майбутнє Києву», – підкреслив Руслан Крамаренко.

20 березня стартує навчальна програма для фіналістів конкурсу. У кожній номінації з учасниками працюють Наставники півфіналістів – це відомі бізнес-тренери, визнані фахівці в галузі маркетингу, менеджменту, бізнес-коучингу Марина Таран та Олексій Виноградов.

Півфінали конкурсу «СтратегіЯ» відбудуться у квітні в Студії Савіка Шустера та транслюватимуться в ефірі одного з національних телеканалів.

25 квітня в Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудеться церемонія нагородження переможців конкурсу «СтратегіЯ».