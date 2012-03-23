«Батьківщина» каже, що Єфремов бреше: до уманського ґвалтівника не причетні

Партія “Батьківщина” заявляє про непричетність одного з уманських ґвалтівників до партії.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії.

«Батьківщина» заявляє, що сьогоднішній коментар керівника парламентської фракції Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА щодо жахливого кримінального злочину в Умані має на меті “показати суспільству, що не тільки члени ПР ґвалтують і спалюють людей, так як це мало місце у Миколаєві, де за участі виродка з «Молодих регіонів» зроблено звірячу розправу над 18-тирічною Оксаною МАКАР, яка сьогодні в лікарні бореться за власне життя”, – йдеться у заяві прес-служби.

У «Батьківщині» вважають, що саме для того, щоб відвернути увагу людей від миколаївської трагедії, О.ЄФРЕМОВ зробив заяву про начебто причетність до подібного злочину в Умані представника “Батьківщини”.

«З огляду на це, заявляємо, що слова ЄФРЕМОВА є абсолютною брехнею. Олександр РУМИК не має жодного відношення до нашої політичної сили, він не є ані керівником партійної організації, ані членом «Батьківщини», – заявили у партії.

«Для нас важливим є не тільки те, де і в якій політичній силі знайшовся покидьок, а щоб він, незважаючи на політичні, владні, партійні «криші», неминуче відповів перед законом. Закон повинен бути один для всіх…І для уманських покидьків… І для багатьох інших мажорів, які сьогодні, відчуваючи власну безкарність, влаштували криваві сафарі в країні», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Партія «Батьківщина» вимагає притягнути до суворої відповідальності злочинців з Умані, Миколаєва чи будь-якого іншого населеного пункту, незалежно від їхньої причетності до партій чи високих посад.

Як повідомляв УНІАН, в Умані Черкаської області п’ятеро молодиків зґвалтували 19-річну дівчину.

20 березня міліція порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу (зґвалтування, вчинене групою осіб). Затримано усіх п’ятьох ґвалтівників.

Сьогодні О.ЄФРЕМОВ заявив, що один із учасників зґвалтування дівчини в Умані є сином члена БЮТ.

«В Умані 5 подонків зґвалтували дівчину. За нашою інформацією, один із тих, хто брав участь у зґвалтуванні, є сином одного з керівників партійної організації і штабу БЮТ у місті Черкаси», - сказав він.