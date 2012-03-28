Табачник: мати Хорошковського - найкращий автор підручників

14:22, 28 березня 2012
Політика
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Міністр освіти і науки розповів, що мати першого віце-прем`єра пише підручники вже майже 30 років, і вони є найкращими

Мати першого віце-прем`єра Валерія Хорошковського Ольга Хорошковська є найкращим автором навчальних посібників для середньої школи.

Про це, як повідомляє ТСН,  сказав міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник.

"Мати Хорошковського – автор найкращих підручників за останні 30 років поспіль. Наші батьки і молодші сестри вчилися за підручниками Ольги Хорошковської, тобто без малого півстоліття. Це було, коли ще Валерій Івановивч ходив до школи та в інститут", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Міносвіти закупило підручники української мови для учнів 1 класів шкіл з польською мовою навчання. Ціна одного примірника склала 647 грн.

Серед авторів підручника мати першого віце-прем`єра Ольга Назарівна Хорошковська. У Міносвіти ціну за ці підручники назвали обгрунтованою і роз`яснили, чому вони стільки коштують.

Тим часом нардеп Лілія Григорович направила звернення до Генпрокурора та голови Державної фінансової інспекції України щодо неефективного використання Міносвіти державних коштів під час друку підручників.

 

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