Після скандалу з підручниками матір Хорошковського пила краплі

Автор скандального підручника за 647 гривень Ольга Хорошковська каже, що шокована підозрами у корупції. В інтерв`ю ТСН жінка розповіла, що особисто зверталась до міністра освіти для того, щоб її рукопис надрукували.

"Це невдячна праця. Працюєш, працюєш, а тут раз тебе обухом по голові - вчорашня публікація. Мене валеріаною відпоювали. Тому що це несправедливо. Не тому вони дорогі, що я мама Хорошковського, а тому що невеличкі наклади", - запевняє Ольга Назарівна.

Її особистий гонорар складе близько двох з половиною тисяч гривень, розповіла мама урядовця. Сановному синові про скандал не розповідала. Каже, не хоче засмучувати