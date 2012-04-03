Україна і РФ ще думатимуть, як гармонізувати вимоги до сиру

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Оніщенко.

«Наступне, про що ми домовилися сьогодні - нам потрібна робота на постійній основі, і на рівні керівників створити постійно діючу робочу групу, яка буде гармонізувати вимоги, гармонізувати підходи, гармонізувати адміністративні регламенти», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні за результатами переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка з головою Росспоживнагляду Г.Оніщенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку Російської Федерації будуть зняті після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона в ході перевірки ТОВ «Гадячсир».

П.Порошенко також повідомив, що сторони домовилися, що спільно буде обрана українська лабораторія, яка відповідає стандартам ЄС, і російська сторона надасть їй право сертифікувати українську продукцію на відповідність вимогам російського законодавства.

Нагадаємо, 8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств - ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмового масла. В Держветфітослужбі Україні ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. У цей список потрапили Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка України» та Хмельницька маслосирбаза.