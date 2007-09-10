Кириленко про Газпром, Януковича, пенсіонерів і гроші на соціальні обіцянки

Голова Політради блоку “Наша Україна - Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО наполягає, щоб уряд Віктора ЯНУКОВИЧА оприлюднив принаймні приблизну ціну на російський газ на наступний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Тернополі.

“Чому ми довідуємося про орієнтовні переговори щодо можливої передачі активів української газотранспортної системи російському “Газпрому”, про домовленість збільшити ціну на російський газ?”, - запитав В.КИРИЛЕНКО.

Він вказав, що відповіді на ці запитання є важливими для всіх жителів України, оскільки від ціни газу залежатимуть і тарифи на комунальні послуги з наступного року. Відтак, вважає В.КИРИЛЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ би мав дати відповідь на це запитання.

Також у В.КИРИЛЕНКА виникли запитання до В.ЯНУКОВИЧА стосовно соціальних ініціатив Партії регіонів. “Насамперед, мене цікавить, звідки буде взято 179 млрд. грн. на наступний рік для забезпечення всіх соціальних обіцянок Партії регіонів, і чому 60 млрд. грн., які уряд повинен виплатити пільговикам на підставі рішення Конституційного Суду, не виплачуються урядом ЯНУКОВИЧА зараз?”, - поцікавився В.КИРИЛЕНКО.

“І хто буде повертати 27 грн. кожному пенсіонерові за січень, лютий і березень, які були недоплачені урядом ЯНУКОВИЧА внаслідок заниження реальної мінімальної пенсії завдяки свідомо заниженого обрахунку внутрішнього валового продукту і доходної та витратної бази бюджету”, - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що для нього є принциповим, щоб В.ЯНУКОВИЧ відповів на це запитання до 30 вересня, щоб кожен з пенсіонерів, “у якого забрали по 81 грн.”, міг визначитися, як йому голосувати.