Власенко каже, що щойно отримав офіційну заяву німецьких лікарів

Як передає кореспондент УНІАН, про це захисник Ю.Тимошенко С.Власенко заявив журналістам під час перерви у засіданні Київського райсуду Харкова з попереднього розгляду справи щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».

За словами С.Власенка, щойно він отримав офіційну заяву німецьких лікарів, які вказують, що Ю.Тимошенко не може брати участі в засіданнях суду через стан здоров’я.

Ця заява, додав він, датована вчорашнім днем, 18 квітня.

«Вона не може брати участь в засіданні суду», - заявив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня лікарі німецької клініки «Шаріте»: голова правління клініки, доктор наук у сфері неврології, професор Карл Макс Айнхойпль і доктор наук у сфері травматології, професор Норберт Хаас оглянули Ю.Тимошенко у Качанівській колонії.