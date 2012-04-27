Опозиція йде маршем на Банкову

В Києві прихильники опозиційних партій розпочали акцію «За Україну без репресій».

Як передає кореспондент УНІАН, зранку прихильники партій "БЮТ-Батьківщина", «Фронт Змін», Народного Руху України зібрались на Європейській площі й о 10.00 розпочали пішу ходу, яка має закінчитися, за словами організаторів акції, на вулиці Банковій біля Адміністрації Президента.

У даний час колона у складі близько 2 тис. осіб, які тримають в руках партійні прапори, в тому числі ВО «Свобода», рухається вулицею Грушевського в напрямку Верховної Ради та Будинку уряду.

На чолі колони ідуть декілька народних депутатів з фракцій "БЮТ-Батьківщина". За ними люди несуть транспарант, на білому фоні якого чорними літерами написано «Межигірських садистів до суду».

Також учасники акції несуть великий плакат з зображенням лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко за гратами. Дещо позаду в колоні рухається автомобіль з гучномовцями, з яких лунають заклики: «Юлі – волю!», «Юля - наш президент!», «Януковича - до суду!», «Зека - на нари!». Крім того, учасники акції несуть декілька невеликих металевих грат.

Наразі рух транспорту з Європейської площі в напрямку будівлі парламенту та уряду перекрито, оскільки колона йде проїжджою частиною.