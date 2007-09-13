Наша Україна підозрює, що Партія регіонів ламає комедію

Фракція блоку „Наша Україна” у Київській міській раді висловлює сумнів у готовності столичних представників Партії регіонів ініціювати ротацію керівництва Київради.

Про це йдеться у заяві фракції блоку „Наша Україна” у Київраді, переданій УНІАН прес-службою фракції.

„Не тільки у депутатів фракції „Наша Україна”, але й у багатьох киян викликали сумнів гучні заяви деяких столичних представників Партії регіонів щодо їх готовності ініціювати ротацію керівництва Київради та випади проти столичної влади”, - підкреслюють автори заяви.

Тим більше, вказують вони, що “згодом один з лідерів Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявила, що на дострокових перевиборах Київського міського голови «регіонали» можуть підтримати кандидатуру Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

Крім того, зазначається у заяві фракції “Наша Україна” в Київраді, „заступниця голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА не приховує, що голосуватиме на парламентських виборах за Партію регіонів”.

В зв’язку з цим у авторів заяви “виникає закономірне питання: чи не зберігається досі міцний альянс між Партією регіонів та командою ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, продемонстрований десятками дружних голосувань? Чи не є голосні заяви Партії регіонів спробою дистанціюватися перед виборами від непопулярного мера?».

“Тому своє справжнє ставлення щодо нинішньої столичної влади Партія регіонів зможе показати на першому ж засіданні Верховної Ради”, - підкреслили столичні “нашоукраїнці”. При цьому автори заяви нагадали слова лідера блоку „Наша Україна - Народна самооборона” Ю.ЛУЦЕНКА про те, що фракція блоку негайно поставить на порядок денний нової ВР питання про призначення дострокових виборів Київського міського голови.

“Це – єдиний дієвий шлях усунення від влади у Києві ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його команди”, - йдеться у заяві фракції „Наша Україна” у Київраді.