У ВР визначились, хто ж внесе проект змін до виборчого закону

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні профільного комітету ВР сьогодні.

На засіданні члени ЦВК Михайло Охендовський та Андрій Магера поінформували членів комітету ВР, які технічні зміни до закону пропонує Центрвиборчком.

Після цього член комітету Сергій Гордієнко (фракція КПУ) зазначив, що комітет з цього питання визначитись не може і запропонував написати листа голові ВР Володимиру Литвину щодо підтримки пропозицій ЦВК і рекомендацій проведення політичних консультацій і створення нової тимчасової спеціальної комісії, яка б «оцінила доцільність прийняття пропозицій ЦВК».

В той же час, народний депутат України Василь Демчишен (фракція Партії регіонів) запропонував внести від свого імені законопроект, запропонований ЦВК, щодо змін до закону.

За його словами, це буде набагато швидше і зекономить час, оскільки для створення нової нової тимчасової спеціальної комісії необхідно багато часу.

За результатами обговорення комітет 7-а голосами «за», 2 – «проти» і 2 - «утрималися» підтримав пропозиції ЦВК щодо змін до закону і доручив двом депутатам від фракції Партії регіонів В.Демчишену та Олександру Касянюку внести відповідний законопроект на розгляд ВР.