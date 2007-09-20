Балога: Партія регіонів остаточно деморалізована

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що вибори 30 вересня неминучі, і розцінює останні заяви представників Партії регіонів про можливий вихід із виборчої кампанії і, як наслідок, скасування позачергових виборів до Верховної Ради як ознаку слабкості цієї політичної сили, свідчення розгубленості та відчаю в її лавах».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це В.БАЛОГА наголосив, коментуючи заяву Партії регіонів про готовність переглянути питання участі у виборах.

Як вважає глава Секретаріату Президента, «регіонали» вдалися до таких відверто провокаційних відозв на фініші перегонів після того, як усвідомили обвальне падіння своєї популярності серед людей, зокрема, і на традиційно лояльному сході країни.

На думку В.БАЛОГИ, погрози припинити участь у перегонах мають подвійну мету: з одного боку, готується грунт для виправдання низького результату Партії регіонів, з другого – робиться остання спроба здобути бодай піввідсотка додаткової прихильності виборців.

За словами В.БАЛОГИ, “функціонери Партії регіонів навесні вже лякали неучастю у позачергових парламентських виборах. Однак такі «викиди пару» тривали недовго, бо партійне керівництво зрозуміло, що власноруч створює ризик втратити парламентське представництво”.

«Для партії, роздрібленої зсередини на групи впливу, це означало печальну перспективу. Тому Партія регіонів хутко згорнула цю тему і оголосила про похід за депутатськими мандатами», - зазначив В.БАЛОГА.

Нині, за оцінкою керівника президентського Секретаріату, «регіонали» знову почали “крутити стару платівку”. «Тиражується міф про підготовку якихось фальсифікацій, які занизять відсотки голосів, відданих Партії регіонів. Насправді про можливі підтасовки вони заголосили після того, як «помаранчеві» спільними зусиллями створили запобіжники для виборчих махінацій. Коли «регіонали» побачили, що легенда про фальсифікації зовсім не спрацьовує, вони поновили тезу про неучасть у перегонах. Щоправда, незрозуміло, кому адресовані і на кого розраховані такі послання», - сказав В.БАЛОГА.

Він відзначив, що участь партії у виборах або вихід із виборчої кампанії є її добровільною справою. «У жодному законі немає норми про те, що політична сила має обов’язково брати участь у виборах. Водночас для впливової Партії регіонів змагання за місця у парламенті – це питання про відповідальність перед виборцями, які у 2006 році віддали їй свої голоси. Знехтувати цим - означає поставити жирну крапку на власній політичній еволюції. Ніякі амбіції чи перестороги не повинні домінувати над волею людей, які делегували право втілювати свої надії», - підкреслив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату вказав, що на фінішній прямій виборів їх учасники мають думати не про те, як ефектно зійти з дистанції, а як забезпечити чесне голосування. «Сподіваюся, що всі політичні сили зацікавлені в одержанні реальних результатів народного волевиявлення, які ніхто не поставить під сумнів. Поки ж безсумнівним є те, що вибори 30 вересня неминучі, як прихід нового дня», – сказав В.БАЛОГА.