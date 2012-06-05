Міліція перекрила підступи до ВР - опозиція боїться за свої голови

Про це заявляє депутат Київради Олександр Бригинець («БЮТ-Батьківщина»), який перебуває на місці подій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.Бригинця, за його словами, «при спробах представників опозиції пройти всередину оточеної території міліція чинить фізичний опір. У той же час правоохоронці пропускають представників Партії регіонів, які, напевне, застосовують знаки впізнавання чи кодові слова».

Крім того, повідомив О.Бригинець, під Києвом також заблоковано автобуси з людьми, що їхали на мітинг захисту української мови.

За словами депутата, «всередині оточеного кільця перебувають кілька тисяч провладних маніфестантів. Біля Верховної Ради розгорнута сцена, що, вочевидь, була встановлена Партією регоінів ще вночі, незважаючи не те, що опозиція мала провести там мітинг, про що подала відповідну заявку. Через це опозиціонери змушені змінити місце збору, що тепер знаходитиметься біля Кабміну».

«Діє подвійна мораль: влада звозить з України людей і не дає виявити себе опозиції. Представники провладних маніфестантів нахабно заявляли про те, що в них є все необхідне, щоб «скрутити нам голови». Тож провокації не уникнути. Нагадую киянам, що єдиний спосіб врятувати державний суверенітет України і українську мову - це полишати справи і приходити до Кабміну», - закликав О.Бригинець.

4 червня громадське об’єднання «Своя правда», до якого входять О.Бригинець, народний депутат Олесь Доній та багато інших громадських діячів, прийняло звернення до громадян: «У зв’язку з небезпекою ухвалення антиконституційного злочинного закону Колесніченка-Ківалова громадське об’єднання «Своя правда» пропонує розпочати безстрокову кампанію з перетворення мажорної «фан-зони» на Хрещатику на вільну фан-зону української мови. Просимо всіх учасників акції на захист української мови (05.06.2012 під ВР України) підтримати цю ініціативу і захопити з собою намети, спальники та килимки».

«Влада думає, що вона заблокувала Верховну Раду і Київ, насправді вона заблокувала всю Україну, перетворивши її в нецивілізований анклав», - наголосив О.Бригинець.