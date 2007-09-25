Куніцин не збирається залишати посаду голови Севастопольської МДА

Кандидат у народні депутати України Сергій КУНІЦИН запевнив севастопольців, що після виборів не збирається залишати посаду голови Севастопольської міської державної адміністрації. (С.КУНІЦИН - другий номер виборчого списку Виборчого блоку Людмили СУПРУН “Український Регіональний Актив”.)

Сьогодні у прямому ефірі Севастопольської регіональної державної ТРК С.КУНІЦИН спростував чутки, що він після виборчих перегонів „залишить місто”. За словами С.КУНІЦИНА, його участь у Блоці УРА „не означає”, що він бажає йти у Верховну Раду України.

Як сказав глава виконавчої влади Севастополя (на даний момент С.КУНІЦИН перебуває у відпустці - УНІАН), „я виступаю в ролі одного з локомотивів цього блоку, але у мене немає мети йти в парламент, у мене є мета працювати у Севастополі”. Але, як зауважив С.КУНІЦИН, якщо внаслідок голосування у блока з’явиться 17 депутатів, „а саме стільки буде, якщо ми наберемо три відсотка, то я переконаний, що це будуть ті люди, які лобіюватимуть інтереси Севастополя у тому числі, і в цьому моє головне завдання”.