Литвин за обов’язкові іспити з української мови і літератури

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він повідомив сьогодні під час спілкування з представниками української громади в Ризі в рамках офіційного візиту до Латвійської Республіки.

Зокрема, говорячи про перебіг розгляду мовного законопроекту, В.Литвин зазначив, що до нього внесено 2053 поправок.

На думку керівника парламенту, необхідно дати чітке визначення поняття «державна мова» і сфери її застосування, а також обов’язково включити іспити з української мови та літератури при вступі до будь-якого навчального.

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Як повідомляв УНІАН, 5 червня ВР прийняла в першому читанні законопроект «Про принципи державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що в разі прийняття законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27).

Голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключив, що в цілому мовний закон може бути прийнятий 4 або 5 липня.