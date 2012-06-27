Литвин за обов’язкові іспити з української мови і літератури
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає за необхідне обов’язково передбачити іспити з української мови та літератури при вступі до будь-якого навчального закладу.
Зокрема, говорячи про перебіг розгляду мовного законопроекту, В.Литвин зазначив, що до нього внесено 2053 поправок.
На думку керівника парламенту, необхідно дати чітке визначення поняття «державна мова» і сфери її застосування, а також обов’язково включити іспити з української мови та літератури при вступі до будь-якого навчального.
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Як повідомляв УНІАН, 5 червня ВР прийняла в першому читанні законопроект «Про принципи державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.
У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що в разі прийняття законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27).
Голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключив, що в цілому мовний закон може бути прийнятий 4 або 5 липня.