Регіонали вже подумують закріпити двомовність у Конституції
Заступник голови фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко переконаний, що прийняття закону про мови є підтвердженням європейського вибору України і того, що в Україні права людини є пріоритетними.
|Вадим Колесніченко задоволений сьогоднішнім голосуванням
Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, за його словами, «вперше за 20 років незалежності нашої держави український народ одержав закон, прийняття якого від нас вимагали інституції ООН, Європарламенту і Ради Європи».
В.Колесніченко переконаний, що цим законом «ми підтвердили європейський вибір України і те, що в нас інтереси прав людини є пріоритетними». «Партія регіонів обіцяла реалізувати права людини на рідну мову, і ми виконали свою обіцянку», - підкреслив він.
Він додав, що наступний етап – це розгляд у рамках роботи Конституційної асамблеї питання можливої легалізації офіційної двомовності.
«Ми розуміємо, що це дасть змогу об`єднати Україну і забезпечити стабільне процвітання єдиної незалежної Української держави», - заявив В.Колесніченко.