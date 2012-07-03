Регіонали вже подумують закріпити двомовність у Конституції

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, за його словами, «вперше за 20 років незалежності нашої держави український народ одержав закон, прийняття якого від нас вимагали інституції ООН, Європарламенту і Ради Європи».

В.Колесніченко переконаний, що цим законом «ми підтвердили європейський вибір України і те, що в нас інтереси прав людини є пріоритетними». «Партія регіонів обіцяла реалізувати права людини на рідну мову, і ми виконали свою обіцянку», - підкреслив він.

Він додав, що наступний етап – це розгляд у рамках роботи Конституційної асамблеї питання можливої легалізації офіційної двомовності.

«Ми розуміємо, що це дасть змогу об`єднати Україну і забезпечити стабільне процвітання єдиної незалежної Української держави», - заявив В.Колесніченко.