На річницю ув'язнення Тимошенко лідери партій зберуться коло лікарні

У неділю, 5 серпня, о 16.30, члени Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» - голови партій, що входять до складу об’єднання, відвідають Харківську лікарню «Укрзалізниці» (пров. Балакірєва, 5), щоб висловити підтримку лідеру опозиції Юлії Тимошенко в день річниці її незаконного ув’язнення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Зокрема, до Харкова прибудуть голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, члени Ради Анатолій Гриценко, Сергій Соболєв, Борис Тарасюк, В’ячеслав Кириленко та інші.

Також цього дня, зазначили в прес-службі, кандидати у депутати від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» складуть присягу, одним із пунктів якої буде зобов’язання докласти всіх зусиль для звільнення політичних в’язнів.

Кандидати візьмуть на себе зобов’язання зробити все від них залежне для зміни влади в Україні, зокрема, шляхом голосування за закон про імпічмент Президента. Кандидати присягнуться не зраджувати довірі виборців.