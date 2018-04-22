Результати виборів і важкий вибір для Президента

Центральна виборча комісія нарешті дорахувала попередні підсумки виборів. Здавалося б, ось він - щасливий фінал, після якого позитивні герої заживуть довго і щасливо одним дружним демократичним табором.

До самого вечора п`ятниці помаранчеві політики запевняли, що формування коаліції у складі БЮТ, НУ-НС і, можливо, блоку Литвина багато часу не займе. Тимошенко 2 жовтня навіть призначила «день народження» не тільки демократичної коаліції, але і уряду - відразу ж після оголошення попередніх результатів виборів.

Як вона сама стверджувала раніше, всі формальності по створенню коаліції і уряду БЮТ і НУ-НС мали зайняти 2-3 години від сили. Аргументувалося це тим, що два блоки давно вже підписали угоду про об`єднану опозицію, де передбачені всі аспекти. Аж до розподілу посад у майбутньому Кабміні.

Проте у п`ятницю з`ясувалося, що не все так просто. Після декількох годин переговорів, представники помаранчевих блоків не тільки роз`їхалися ні з чим, але і навіть відмовилися коментувати для преси хід переговорів. Тільки Давид Жванія заявив, що на них нібито не обговорюється розподіл портфелів. За його словами, йдеться про якийсь політичний документ. Тобто, незважаючи на браві реляції часів підписання угоди про об`єднану опозицію, виявилося, що в документі передбачено далеко не все. Ну, або одна з політсил (ймовірно, БЮТ, оскільки її внесок у коаліцію удвічі більший, ніж у НУ-НС) побажала переглянути досягнені раніше домовленості.

На жаль, це - далеко не найстрашніше. Сумно, але ще до закінчення переговорів про створення демократичної коаліції в парламенті наступного скликання, помаранчевий табір почав демонструвати ознаки розколу.

5 жовтня на сайті «Нашої України - Народної самооборони» з`явилася заява лідера УНП Юрія Костенка, яку можна було розцінити як заклик сформувати широку коаліцію за участю НУ-НС і Партії регіонів, що тут же і зробили (у сенсі - розцінили) всі інформаційні ресурси.

Проте вже через декілька годин прес-служба Української народної партії розповсюдила повідомлення про те, що «вивішена» на сайті НУ-НС заява Костенка - фальшивка!

Нагадаємо, що УНП входить у блок НУ-НС, а сам Костенко - у список блоку. Також слід відзначити, що сайт razom.org.ua контролює глава Секретаріату Президента Віктор Балога, який одночасно є главою виборчого штабу блоку.

Того ж дня, за декілька годин до початку переговорів НУ-НС і БЮТ про створення коаліції, на сайті БЮТ з`явилася заява одного з лідерів блоку Олександра Турчинова, у якій він стверджував, що «регіонали» перекуповують голоси у «Нашої України» для того, щоб кандидатура Тимошенко на пост прем`єра не набрала достатньої підтримки. Нібито, розраховуючи, що це стане поштовхом до розвалу коаліції. Спростування цієї інформації поки не надходило.

Але сталося інше: Віктор Ющенко відкритим текстом виставив Тимошенко умову, за якої вона зможе зайняти пост прем`єра. «Вона може стати прем`єр-міністром. Але я хочу відзначити, що це може відбутися тільки після того, як буде досягнуто згоди, перш за все, між демократичною більшістю і опозицією», - заявив Президент.

Нагадаємо, що до цього Луценко і Тимошенко неодноразово заявляли, що не збираються проводити з ПР ніяких переговорів. Єдине виключення вони готові були зробити ради обговорення проблеми законодавчого закріплення статусу опозиції. Та і те в такому форматі, що «регіонали», якщо погодяться прийти на подібну розмову, автоматично перетворилися б на статистів. Оскільки у Тимошенко заявили про готовність обговорювати лише запропонований БЮТ законопроект про статус опозиції, і жоден інший.

Крім того, в БЮТ продовжують на різні лади твердити, що у разі формування коаліції за участю Партії регіонів, вони перейдуть в опозицію. Політологи до цього охоче додають, що розвиток ситуації в цьому напрямі з високою часткою ймовірності приведе до того, що замість другого президентського терміну Ющенка країна одержить перший термін Тимошенко.

Тепер уже очевидно, що як би не склався парламентський розклад, Ющенко «пропрезидентську» коаліцію, до якої він так прагнув, не отримає. Союз «Нашої України - Народної самооборони» з Блоком Юлії Тимошенко у Верховній Раді залишиться під контролем Юлії Тимошенко. І не тільки тому, що її вольові якості і прагнення до авторитаризму усередині підконтрольних нею структур набагато перевершують прагнення Віктора Андрійовича утриматися на верхівці владної піраміди. Але ще і тому, що внесок білої пані з червоним серцем у майбутню парламентську коаліцію - 2/3 проти 1/3 мандатів «партії Ющенка». Власне, і номінальний лідер списку НУ-НС Юрій Луценко не дуже вже демонструє прагнення до самостійності довіреної йому «партії Президента» усередині помаранчевої коаліції.

Не отримає Ющенко і політреформу-2. Адже для того, щоб змінити Конституцію і наділити Президента повноваженнями «епохи Кучми» (або ще більшими), парламентській коаліції необхідно буде акумулювати 300 голосів. Проте прецедент вже створений. Як тільки помаранчева коаліція почне перетягувати на свою сторону нардепів з інших фракцій (а саме з цією метою до Конституції не були внесені зміни в тій частині, що стосується імперативного мандата), «регіонали» зможуть організувати складання повноважень 150 депутатами - резерв у них є.

До речі, як з`ясувалося, для цього зовсім не обов`язково чекати «перетягування». Кандидат від Партії регіонів Інна Богословська заявила, що ПР влаштовує тільки широка коаліція - і ніяка інша. Інакше кандидати від ПР просто відмовляться реєструватися як депутати.

Зрозуміло, з урахуванням подій 2007 року це означатиме дострокові парламентські вибори. А до них Партію регіонів як опозицію, що бореться за права своїх виборців, підпускати не слід у жодному випадку.

На жаль, і БЮТ як можливу опозицію (якщо «ширка» все-таки відбудеться) не можна підпускати до президентських виборів, які вже не за горами. Для Президента ситуація складається патова. Або Ющенко змириться з положенням слабкого Президента при сильному прем`єрові, незалежно від того, хто це буде - Тимошенко, або Янукович. А може, і хтось третій. Або за півтора роки, що залишилися, спробує узяти від своєї влади все, що можливо, і в 2009-му поступиться першим кріслом країни сильнішому суперникові. Або і те, і інше разом. Це вже якщо йому не вдасться від Тимошенко добитися гарантій отримання другого терміну в обмін на згоду залишитися статистом в її тіні.

Примітно, що саме у п`ятницю відбулася ще одна подія, зовні жодним чином не пов`язана з проблемним формуванням помаранчевої коаліції. Газета 2000 опублікувала "нищівний" матеріал, в якому фактично звинувачує Віктора Ющенка в причетності до незаконних постачань української зброї до Грузії і Азербайджану. Видання стверджує, що «йдеться про гори зброї, жертвами якої вже стали багато мирних жителів Кавказу, інших конфліктних регіонів». Нібито, з відома Ющенка, від його імені і за його активного сприяння основний експортер озброєнь українського виробництва - Укрспецекспорт вивели з-під будь-якого контролю, окрім президентського. А вся інформація в цій компанії, що стосується постачань продукції військового призначення, переводиться під гриф «цілком таємно».

Зрозуміло, наївно було б чекати, що подібного роду зведення у будь-якій країні будуть розвішувати на стовпах. Проте, якщо пригадати, з чого почалася «війна законів» між Президентом і кабінетом Януковича - з відміни ухвал Кабміну про усунення Президента і РНБО від управління Укрспецекспортом, - картина вимальовувалася вельми тривожна. Очевидно, що люди, які замовили такий матеріал, розраховують одержати контроль над постачаннями української зброї. Ну, як мінімум, насолити Ющенку втягуючи його у черговий гучний скандал зі зброєю і проводячи паралелі з Кучмою і «Кольчугами». Але хто?

Янукович, який підписав не одне розпорядження про переведення експортера зброї під контроль Кабміну? Тимошенко, яка як новий прем`єр дістане такі ж можливості спробувати перетягнути одне з найприбутковіших у світі занять «під себе»? Хтось третій, хто прагне виколупати з керівництва компанії людей Ющенка і одержати фактичний контроль над постачаннями озброєнь?

Хай там як, крісло під Президентом вже почали розгойдувати. А це в умовах політичної невизначеності і з вельми сумнівними перспективами вигідно всім. Природно, за винятком одного Ющенка.

Олена Перегуда