Богословська: якщо не буде ”ширки”, ПР складе мандати

Партія регіонів складе мандати, якщо не буде створено широкої коаліції.

Про це заявила кандидат у депутати від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА 5 жовтня в ефірі "Свободи слова", передає ICTV.

"Я хочу сказати, що Партія регіонів ніколи не дозволить, щоб половина України знаходилася в меншості і в опозиції. Якщо ви будете викручувати руки переможцю цих виборів, якщо ви не зможете поставити свої власні амбіції нижче, ніж доля країни і благо країни, ми не візьмемо мандати, ми підемо на нові вибори”, - заявила І.БОГОСЛОВСЬКА.