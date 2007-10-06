Ющенко поставив Тимошенко умову отримання поста прем`єра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не має нічого проти повернення Юлії ТИМОШЕНКО на пост прем`єра, який вона зайняла після перемоги "помаранчевої революції" в лютому 2005 року і залишила його після парламентської кризи у вересні того ж року.

"Вона може стати прем`єр-міністром. Але я хочу зазначити, що це може відбутися тільки після того, як буде досягнута згода, перш за все, між демократичною більшістю і опозицією. Очевидно, що це повинно ґрунтуватися на прозорості формування уряду і парламенту", - сказав В.ЮЩЕНКО в інтерв`ю французькому телеканалу France 24, передає РІА «Новости».

Президент також повідомив, що налаштований оптимістично у тому, що торкається результату парламентських виборів і формування парламенту.

"Вперше за 16 років Україна змогла удруге провести демократичні вибори, що є доказом того, що Україна - демократична країна", - вважає В.ЮЩЕНКО.

За його словами, в результаті виборів перемогла, з одного боку - демократична коаліція. "З другого боку, що стосується парламенту, "Партія регіонів" завоювала третину голосів виборців, і абсолютно очевидно, що, завдяки діалогу між демократичними силами і "Регіонами", можна досягти політичної стабільності в країні. Ситуація полягає у тому, що без діалогу, без взаєморозуміння робота парламенту нереальна", - сказав лідер України.

На його думку, формування парламенту має початися якнайшвидше, відразу після того, як стануть відомі остаточні підсумки виборів, тобто через чотири-п`ять днів, зазначив він, виступаючи на французькому телеканалі.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО 5 жовтня відвідав Францію з офіційним візитом, в рамках якого він зустрівся з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.