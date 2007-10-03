БЮТ буде в опозиції, якщо НУ-НС створить коаліцію з ПР

Блок Юлії Тимошенко залишиться в опозиції у разі створення коаліції між блоком “Наша Україна – Народна самооборона” та Партією регіонів.

Про це йдеться у заяві лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, переданій УНІАН.

"Ми чесні перед людьми як до виборів, так і після них, і саме тому сьогодні ще раз запевняємо, що у випадку створення коаліції між „Нашою Україною” та Партією регіонів наша політична сила залишиться в опозиції”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, БЮТ абсолютно готовий до створення за результатами дострокових виборів до Верховної Ради України та відповідно до угоди, укладеної між БЮТ та „Нашою Україною”, нової демократичної парламентської більшості та нового чесного і професійного уряду.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що співпраця та партнерство між демократичними силами з одного боку та Партією регіонів з іншого може розвиватися тільки в одному напрямку – надання парламентській опозиції (Партії регіонів) всіх необхідних прав та компетенцій для контролю за діями влади. “Будь-які інші варіанти співпраці між нашою політичною силою та Партією регіонів заздалегідь виключаються”, - підкреслила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, у випадку створення коаліції між „Нашою Україною” та Партією регіонів БЮТ залишиться в опозиції, і це буде “набагато чесніше і корисніше для країни, ніж ставати політичним дахом для мафії”.

“Посади для нас, коли за них потрібно здавати незалежність України, національні інтереси та інтереси людей, нічого не варті. Ми були і залишаємося з Україною і українською нацією”, підсумувала лідер БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у своїй заяві щодо формування коаліції В.ЮЩЕНКО сказав, що очікує від Партії регіонів, БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина мудрих кроків до консолідації країни і закликав переможців парламентських виборів об`єднатися навколо національних пріоритетів.

У свою чергу, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ підтримав позицію, висловлену Президентом щодо формування парламентської коаліції.