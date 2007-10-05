На переговорах про коаліцію НУ-НС та БЮТ переливають з пустого в порожнє?

На переговорах лідерів БЮТ і блоку "Наша Україна – Народна самооборона" мова про розподіл посад не ведеться. Про це журналістам заявив кандидат у народні депутати від НУ-НС Давид Жванія. "Зараз обговорюються всі питання, пов`язані зі створенням коаліції…Йдеться про політичний документ", - підкреслив він, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, БЮТ на переговорах представляють Юлія Тимошенко, Олександр Турчинов і Йосип Вінський, НУ-НС - Юрій Луценко, В`ячеслав Кириленко і Борис Тарасюк.

Нагадаємо, нещодавно представники НУ-НС та БЮТ наголошували, що у підписаній ними угоді про об’єднану опозицію пердбачено усі аспекти створення помаранчевох коаліції у наступному парламенті. Включно з розподілом посад та повноважень. Тому процес створення помаранчевої коаліції - суто технічний момент, який має забрати максимум 2-3 години.