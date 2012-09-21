Тимошенко закликала «ламати хребет диктатурі в Україні» до виборів

Ув’язнена екс-прем’єр-міністра Юлія Тимошенко закликала демократичні країни не очікувати від української влади проведення чесних парламентських виборів.

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, про це йдеться у її зверненні до парламентів та лідерів демократичних країн, міжнародних організацій, які працюють для зміцнення свободи, та до всіх українців світу. Документ донька екс-прем'єра Євгенія Тимошенко оголосила сьогодні у Римі на зустрічі лідерів Міжнародної організації демократів-центристів (CDI) .

"Я прошу демократичний світ підтримати позицію тих політиків, які закликають світ не обманювати себе, не чекати від української влади чесного проведення парламентських виборів. Ці вибори сфальсифіковані ще до свого початку", - наголосила Ю.Тимошенко у своєму зверненні.

Ю.Тимошенко переконана, що "треба негайно, до виборів ламати хребет диктатурі в Україні, поки сфальшовані вибори не дали їй безмежний контроль".

"Завтра, після парламентських виборів, буде запізно! Ще раз повторюю: буде запізно!", - переконана екс-прем’єр.

Серед учасників зустрічі були присутні вісім прем'єр-міністрів, зокрема Іспанії - Маріано Рахой, Ірландії - Енда Кенні, Греції - Антоніс Самарас та спікер Італійського парламенту Джанфранко Фіні, які висловили свою підтримку та солідарність з Ю.Тимошенко.

Міжнародна організація демократів центристів (CDI), яку було засновано у 1961 році, є впливовим світовим міжнародним об‘єднанням, до лав якого входять провідні демократичні центристські партії світу.