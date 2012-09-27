Соціологи кажуть, що рейтинг Королевській малюють липові фірми

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні висловив під час прес-конференції завідувач відділу соціологічно-політичних процесів Інституту соціології НАУ Олександр Вишняк.

«Зараз в Україні не так багато «липової» соціології, як це було під час 2006-2007 років», - сказав він.

В той же час, за його словами, ті соціологічні фірми-одноденки, які нині є, переважно виходять з єдиним гаслом «попит на третю силу».

«Це свідчить про те, що весь цей процес робиться в одному місці», - сказав О.Вишняк.

Крім того, за його словами, інформація від цих так званих «соціологічних фірм» розповсюджується на владних телеканалах, а також 3-4 Інтернет-ресурсах».

Він зауважив, що, зазвичай, в опитуваннях таких фірм завищується рейтинг партії «Україна – вперед!».

«Кому це вигідно? Це можуть робити тільки Адміністрація Президента. Незважаючи на те, що в усіх опитуваннях підвищується рейтинг Королевської, штаб Королевської немає такого впливу на ЗМІ», - сказав О.Вишняк.

В свою чергу, слова О.Вишняка підтвердила і директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

Вона зауважила, що, як правило, такі «липові» фірми дають рейтинг Королевській на рівні понад 6%, в той час як рейтинг інших соціологічних інституцій показує, що її політична сила не набирає 5%.