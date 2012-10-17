Третьяков: Заради перемоги опозиції партіям треба переступити через особисті амбіції
Головна мета опозиції - створення демократичної більшості у Верховній Раді, яка скасує «мовний» закон та інші ганебні закони, прийняті нинішньою владою, заявляє опозиційний депутат Олександр Третьяков.
Про це він повідомив журналістам на прес-конференції.
«Будь-які конфлікти всередині опозиції б'ють по результатах демократичних сил 28 жовтня 2012, - вважає Олександр Третьяков. - Заради перемоги опозиції і формування демократичної більшості в парламенті, особисті образи й амбіції повинні бути винесені за дужки. Тому що з'ясування стосунків однаково шкодить і «УДАРу», і «Батьківщині».
Політик також заявив про те, що «не можна пускати вибори на самоплив, треба активно протистояти можливим фальсифікаціям».
«У мене буде в кожній виборчій комісії по кілька спостерігачів, крім того я запросив іноземних спостерігачів, які перебуватимуть на 218-му окрузі, де я балотуюсь. - заявив Олександр Третьяков. - Наприклад, від партії «УДАР» у дільничних виборчих комісіях взагалі немає жодного представника. Тому я допомагатиму партії «УДАР», щоб на моєму окрузі проти них не було фальсифікацій».
Політик закликав жителів столиці не дати жодного голосу Партії регіонів і комуністам. «Закликаю киян голосувати за «УДАР» або «Батьківщину» за партійними списками, а на окрузі - за сильних опозиційних мажоритарників», - заявив він.