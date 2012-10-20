Яценюк каже, що відеоспостереження за Тимошенко є нічим іншим, як катуванням

19:29, 20 жовтня 2012
Політика
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Об’єднана опозиція вимагає від генпрокурора Віктора Пшонки негайно демонтувати в палаті екс-прем’єра Юлії Тимошенко всі приховані камери спостереження і доповісти в парламенті про те, хто давав вказівку їх встановлювати.

Опозиція вимагає від Пшонки доповісти, за чиєю вказівкою за Тимошенко ведеться відеоспостереження

Про це заявив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк сьогодні під час прес-конференції в Ужгороді, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За його словами, відеоспостереження за Ю.Тимошенко в харківській лікарні порушує Конвенцію ООН з прав людини і є нічим іншим, як катуванням.

А.Яценюк наголосив, що Об’єднана опозиція «Батьківщина», а також ВО «Свобода» вимагають зустрічі 22 жовтня з генпрокурором «з приводу того, що відбувається в залізничній лікарні, де не лікують, а утримують Юлію Тимошенко».

«Тому що там її ніхто лікувати не збирається, там збираються над нею тільки знущатись», - наголосив він. «Те, що відеокамери встановлені навіть в туалетній кімнаті, є ніщо інше, як знущання над людиною», - додав А.Яценюк.

На його переконання, вказівка проводити відеоспостереження дана вищим керівництвом країни. «В жодному законі і в жодному кодексі не передбачено право встановлювати засоби відеоспостереження за людиною», - підкреслив він.

«За це повинні понести відповідальність керівник департаменту пенітенціарної служби, керівник відділення департаменту пенітенціарної служби в Харківській області і всі ті особи, які давали розпорядження на встановлення відеокамер, всі ті, хто задіяний в процесі слідкування, в машині по знущанню над Юлією Тимошенко», - наголосив А.Яценюк.

На його переконання, генпрокурор повинен сам вийти на прес-конференцію і заявити, що органи прокуратури, СБУ, МВС вже займаються розслідуванням незаконного відеоспостереження за Ю.Тимошенко.

«Якщо генеральний прокурор керується Конституцією, законами України і мораллю, то він зобов’язаний в понеділок порушити кримінальну справу і розпочати процедуру розслідування. Якщо він цього не зробить, то це означає, що він порушив закон, що він не виконав свою конституційну функцію», - підкреслив А.Яценюк.

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