Яценюк каже, що відеоспостереження за Тимошенко є нічим іншим, як катуванням

Про це заявив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк сьогодні під час прес-конференції в Ужгороді, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За його словами, відеоспостереження за Ю.Тимошенко в харківській лікарні порушує Конвенцію ООН з прав людини і є нічим іншим, як катуванням.

А.Яценюк наголосив, що Об’єднана опозиція «Батьківщина», а також ВО «Свобода» вимагають зустрічі 22 жовтня з генпрокурором «з приводу того, що відбувається в залізничній лікарні, де не лікують, а утримують Юлію Тимошенко».

«Тому що там її ніхто лікувати не збирається, там збираються над нею тільки знущатись», - наголосив він. «Те, що відеокамери встановлені навіть в туалетній кімнаті, є ніщо інше, як знущання над людиною», - додав А.Яценюк.

На його переконання, вказівка проводити відеоспостереження дана вищим керівництвом країни. «В жодному законі і в жодному кодексі не передбачено право встановлювати засоби відеоспостереження за людиною», - підкреслив він.

«За це повинні понести відповідальність керівник департаменту пенітенціарної служби, керівник відділення департаменту пенітенціарної служби в Харківській області і всі ті особи, які давали розпорядження на встановлення відеокамер, всі ті, хто задіяний в процесі слідкування, в машині по знущанню над Юлією Тимошенко», - наголосив А.Яценюк.

На його переконання, генпрокурор повинен сам вийти на прес-конференцію і заявити, що органи прокуратури, СБУ, МВС вже займаються розслідуванням незаконного відеоспостереження за Ю.Тимошенко.

«Якщо генеральний прокурор керується Конституцією, законами України і мораллю, то він зобов’язаний в понеділок порушити кримінальну справу і розпочати процедуру розслідування. Якщо він цього не зробить, то це означає, що він порушив закон, що він не виконав свою конституційну функцію», - підкреслив А.Яценюк.