Путін висловив співчуття у зв`язку з трагедією в Дніпропетровську

Президент Росії Володимир ПУТІН висловив співчуття Президенту України Віктору ЮЩЕНКО у зв`язку з трагедією в Дніпропетровську.

Як повідомляє РІА «Новости», за інформацією прес-служби Кремля, в телеграмі В.ПУТІНА говориться: "З глибокою скорботою дізнався про трагедію в Дніпропетровську, що призвела до людських жертв. Прошу передати рідним і близьким загиблих найщиріші співчуття, слова співчуття і підтримки всім постраждалим”.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в мікрорайоні Перемога Дніпропетровська стався вибух побутового газу. За даними МНС, 10 чоловік загинули, 23 - постраждали (з них 6 дітей).