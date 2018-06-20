Результати виборів: хто і скільки місць матиме у новій Верховні Раді

Партія регіонів за результатами опрацьованих протоколів здобуває 186 депутатських мандатів.

72 представники ПР проходять у багатомандатному виборчому окрузі (за результатами опрацювання 99,54% протоколів), 114 кандидатів-регіоналів перемагають на мажоритарних округах (список).

Об'єднана опозиція здобуває 104 депутатські мандати: 62 - за списком (за результатами опрацювання 99,54% протоколів) і 42 - в одномандатних округах (список).

Партія УДАР заводить у Верховну Раду 40 своїх депутатів. Соратники Кличка за списком партії "УДАР" здобули 34 місця. По мажоритарних округах "ударники" провели 6 представників (список).

Від Комуністичної партії України до нового парламенту проходять 32 кандидати за партійним списком. КПУ - єдина партія, яка не провела у Верховну Раду жодного мажоритарника (список).

Партія "Свобода" матиме у законодавчому органі 37 своїх представників. За списком партії у нову Верховну Раду проходять 25 осіб. По мажоритарці партія Тягнибока має провести 12 "багнетів" (список)