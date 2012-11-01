УДАР виборює 40 місць у парламенті (список)

Партія УДАР заводить у Верховну Раду 40 своїх депутатів.

Соратники Кличка, які проходять у ВР за списком партії "УДАР" (34 місця за результатами опрацювання 99,52 протоколів): 1. Кличко Віталій 2. Матіос Марія 3. Наливайченко Валентин 4. Продан Оксана 5. Ковальчук Віталій 6. Геращенко Ірина 7. Пинзеник Віктор 8. Агафонова Наталія 9. Палатний Артур 10. Розенко Павло 11. Новак Наталія 12. Романюк Роман 13. Карпунцов Валерій 14. Паламарчук Микола 15. Куніцин Сергій 16. Іонова Марія 17. Гурвіц Едуард 18. Чугунніков Віталій 19. Пацкан Валерій 20. Гінка Ярослав 21. Ткачук Геннадій 22. Раупов Рустам 23. Чернега Роман 24. Корнійчук Олександр 25. Побер Ігор 26. Куренной Володимир 27. Савчук Юрій 28. Рябікін Павло 29. Аверченко Сергій 30. Ванзуряк Роман 31. Бєлькова Ольга 32. Іщенко Валерій 33. Мочков Олександр 34. Павленко Ростислав Мажоритарники від УДАРу Київська область 1. Сольвар Руслан 2. Різаненко Павло Полтавська область 3. Каплін Сергій 4. Кутовий Тарас Херсонська область 5. Путілов Андрій м. Київ 6. Чумак Віктор

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