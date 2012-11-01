Комуністи не матимуть у ВР жодного мажоритарника, «списочників» - 32

КПУ - єдина партія, яка не матиме у Верховній Раді жодного мажоритарника.

Від Комуністичної партії України до нового парламенту проходять лише 32 кандидати з партійного списку: 1. Симоненко Петро 2. Цибенко Петро 3. Спіріна Ірина 4. Кілінкаров Спірідон 5. Присяжнюк Олександр 6. Алексєєв Ігор 7. Калєтнік Ігор 8. Мартинюк Адам 9. Матвєєв Валентин 10. Мармазов Євген 11. Голуб Олександр 12. Скарбовійчук Руслан 13. Гордієнко Сергій 14. Гончаров Сергій 15. Буховець Олег 16. Михайленко Ольга 17. Зубчевський Олександр 18. Бідьовка Володимир 19. Дзарданов Микола 20. Баландін Сергій 21. Топалов Сергій 22. Бабич Вікторія 23. Шугало Роман 24. Байдюк Лариса 25. Самойленко Василь 26. Губар Віктор 27. Дорохов Антон 28. Левченко Ольга 29. Кудря Володимир 30. Парубок Омелян 31. Герасимчук Михайло 32. Борита Ольга

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