Об'єднана опозиція здобуває 104 мандати (список)

Об'єднана опозиція здобуває 104 депутатські мандати: 62 - за списком (за результатами опрацювання 99,54% протоколів) і 42 - в одномандатних округах.

За списком у Верховну Раду проходять 62 представники партії "Батьківщина": 1. Яценюк Арсеній 2. Гриценко Анатолій 3. Турчинов Олександр 4. Кириленко В’ячеслав 5. Немиря Григорій 6. Соболєв Сергій 7. Тарасюк Борис 8. Томенко Микола 9. Княжицький Микола 10. Джемілєв Мустафа 11. Кожем’якін Андрій 12. Гриневич Лілія 13. Кириленко Іван 14. Федорчук Ярослав 15. Мартиненко Микола 16. Луценко Ірина 17. Пишний Андрій 18. Власенко Сергій 19. Парубій Андрій 20. Кужель Олександра 21. Кубів Степан 22. Аваков Арсен 23. Одарченко Юрій 24. Оробець Леся 25. Пашинський Сергій 26. Абдуллін Олександр 27. Павелко Андрій 28. Шлемко Дмитро 29. Забзалюк Роман 30. Москаль Геннадій 31. Шевченко Андрій 32. Дзензерський Денис 33. Сушкевич Валерій 34. Деревляний Василь 35. Князевич Руслан 36. Денісова Людмила 37. Фаєрмарк Сергій 38. Швець Віктор 39. Іванчук Андрій 40. Лук’янчук Руслан 41. Бурбак Максим 42. Павловський Андрій 43. Бондарєв Костянтин 44. Сергієнко Леонід 45. Сас Сергій 46. Сенченко Андрій 47. Табалов Олександр 48. Кравчук Василь 49. Кальченко Валерій 50. Петренко Павло 51. Слюз Тетяна 52. Шкварилюк Володимир 53. Донець Тетяна 54. Головко Валерій 55. Данілов Віталій 56. Скосар Ігор 57. Полочанінов Володимир 58. Кондратюк Олена 59. Лунченко Валерій 60. Немілостівий Віталій 61. Стець Юрій 62. Дубовой Олександр Мажоритарники від "Батьківщини" (42 депутати): Вінницька область 1. Солейко Наталія (?)* 2. Катеринчук Микола Житомирська область 3. Зубко Геннадій Івано-Франківська область 4. Купчак Володимир 5. Сікора Ольга 6. Дирів Анатолій 7. Гладій Василь Київська область 8. Романюк Віктор (?)* 9. Кутовий В’ячеслав(?) Кіровоградська область 10. Табалов Андрій Львівська область 11. Хміль Михайло (?) 12. Васюник Ігор 13. Ілик Роман 14. Пазиняк Василь (?) 15. Котеляк Лідія 16. Курпіль Степан 17. Канівець Олег Миколаївська область 18. Бриченко Ігор Рівненська область 19. Вознюк Юрій 20. Королюк Валентин 21. Кучерук Микола (?) Сумська область 22. Медуниця Олег 23. Шульга Володимир 24. Купрейчик Ірина Тернопільська область 25. Бойко Володимир 26. Апостол Михайло 27. Стойко Іван Хмельницька область 28. Лукашук Олег Черкаська область 29. Булатецький Микола (?) Чернівецька область 30. Федорук Микола 31. Фищук Олександр Чернігівська область 32. Дубіль Валерій м. Київ 33. Терьохін Сергій (?) 34. Ярема Віталій 35. Яворівський Володимир 36. Ляпіна Ксенія 37. Бригинець Олександр 38. Ар’єв Володимир 39. Бондаренко Володимир 40. Чорноволенко Олександр 41. Ємець Леонід 42. Андрієвський Дмитро (* - не всі протоколи опрацьовані)

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